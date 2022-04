Visite à la lampe torche des collections Musée Yves Machelon Gannat Catégories d’évènement: Allier

Visite à la lampe torche des collections —————————————- Accompagnés d’un guide, celui-ci vous fera découvrir ses œuvres préférées, insolites ou tout simplement sous un aspect différent. Trois circuits vous sont proposés à 20h30, 21h30 et 22h30. Pensez à apporter votre lampe torche ou utilisez celle de votre smartphone.

Sur inscription, limité à 20 personnes

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez à la lampe torche les œuvres coup de cœur de ce dernier. Musée Yves Machelon 1 place Rantian 03800 Gannat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Gannat Allier

