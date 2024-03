Visite à la lampe torche de l’exposition temporaire Musée Curie Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite à la lampe torche de l’exposition temporaire Un médiateur ou une médiatrice du Musée Curie vous emmènera pour une balade au coucher du soleil sur les traces de photographies de l’exposition présentée sur les grilles « Avec les Joliot-Curie, c’ét… Samedi 18 mai, 20h30, 21h30 Musée Curie Gratuit. Sur inscription. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Un médiateur ou une médiatrice du Musée Curie vous emmènera pour une balade au coucher du soleil sur les traces de photographies de l’exposition présentée sur les grilles « Avec les Joliot-Curie, c’était physique ! Les élans sportifs d’une communauté scientifique ». Découvrez Marie et Pierre Curie, Irène et Frédéric Joliot-Curie, leurs enfants, leurs collaboratrices et collaborateurs, amies et amis sous un angle intimiste. C’est une façon de redécouvrir ces années d’institutionnalisation de l’hygiène sociale et des vertus prophylactiques du sport.

Musée Curie 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 01 56 24 55 33 http://www.musee.curie.fr http://www.facebook.com/lemuseecurie [{« type »: « link », « value »: « https://musee.curie.fr/reservation »}] Situé dans l’ancien Institut du Radium, dans le laboratoire où Marie Curie a travaillé les vingt dernières années de sa vie de 1914 à 1934. Entrée libre

© Coll. privée – famille Joliot