Visite à la lampe torche de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet Bussy-Saint-Martin Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Martin

Seine-et-Marne

Visite à la lampe torche de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, 14 mai 2022, Bussy-Saint-Martin. Visite à la lampe torche de l’exposition Paysages rêvés, paysages réels

Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet, le samedi 14 mai à 21:30

Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Si l’idée de vous trouver un soir, dans le noir, dans un musée et d’en découvrir les œuvres à la lampe torche, vous séduit, alors, cette visite est pour vous ! En compagnie d’une médiatrice, vous parcourrez l’exposition dans une ambiance particulière, uniquement éclairée par des lampes torches. Les paysages se dévoilent, les détails apparaissent, dans le calme de cette visite. Une expérience insolite que nous vous invitons à partager. Durée : 30 min Tout public, à partir de 8 ans

Réservation conseillée

VISITE DANS LE NOIR Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet 1 rue de l’étang 77600 Bussy-Saint-Martin Bussy-Saint-Martin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:30:00 2022-05-14T22:00:00

