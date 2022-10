Visite à la lampe tempête de la Grotte du Grand Roc Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Munis d'une lampe tempête, vous explorez la grotte dans les conditions proches de celles de sa découverte par Jean Maury en 1924. Une seconde exploration à la lumière habituelle dévoilera la beauté de cette forêt minérale et vous pourrez admirer plus en détail l'incroyable variété et densité de cristallisations… De renommée internationale, ce chef-d'œuvre naturel offre tout au long de la visite un véritable chemin de cristaux, parsemé de coulées de calcite, de stalagmites et de stalactites imposantes et translucides, dont les formes défient les lois de la pesanteur. Conseillée pour les enfants à partir de 5 ans. Durée de la visite 1h

