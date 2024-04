Visite à la lampe frontale de l’exposition Anima(Ex)Musica Le Familistère de Guise Guise, samedi 18 mai 2024.

Visite à la lampe frontale de l’exposition Anima(Ex)Musica À la fermeture au public, retrouvez votre guide sur la place du Familistère, (aux pieds de la statue de Jean-Baptiste André Godin) pour une visite tout à fait insolite du Palais social. Samedi 18 mai, 20h30 Le Familistère de Guise Visite non adaptée aux PMR.

À partir de 12 ans / Limitée à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T21:30:00+02:00

À la fermeture au public, retrouvez votre guide sur la place du Familistère, (aux pieds de la statue de Jean-Baptiste André Godin) pour une visite tout à fait insolite du Palais social.

Dans la pénombre et équipés de lampes frontales, vous parcourerez notamment l’exposition Anima(Ex)Musica installée dans la cour du pavillon central.

Le Familistère de Guise Place du Familistère, 02120 Guise, Aisne, Hauts-de-France Guise 02120 Aisne Hauts-de-France 03 23 61 35 36 http://www.familistere.com/ https://fr-fr.facebook.com/lefamilisteredeguise;https://twitter.com/familistere;https://www.instagram.com/familisteredeguise/ [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/658/Product?reference=LOV002000065820240320150552 »}] https://marketplace.awoo.fr/658/Product?reference=LOV002000065820240320150552 De 1859 à 1884, Jean-Baptiste André Godin bâtit à Guise (Aisne), à proximité de son usine de poêles en fonte, une cité de 2 000 habitants : le Familistère. Ce « Palais social » est l’une des plus ambitieuses expérimentations sociales du monde industrialisé. Le Familistère est une interprétation critique originale du phalanstère de Fourier : une utopie réalisée unique qui fonctionna jusqu’en 1968 sous le régime d’une association coopérative du capital et du travail. Après une décennie de restauration et de valorisation dans le cadre du programme Utopia, le Familistère de Guise, toujours habité, est aujourd’hui un musée de site qui raconte l’aventure d’un idéal et l’interroge à travers 5 000 m² d’expositions et plusieurs hectares de jardins. Le parcours de visite conduit de l’appartement du fondateur au théâtre à l’italienne, des économats au pavillon central, de la buanderie-piscine aux jardins du Palais social.

Photo : © Familistère de Guise-La place du Familistère-Phot. Stéphane Chalmeau, 2013 Horaires d’ouverture : 10 h 00 – 18 h 00 (du 1er novembre au 28 février : fermeture hebdomadaire le lundi) / TARIFS INDIVIDUELS Plein : 9 € | Réduit : 6 € Gratuit pour les moins de 6 ans. Ces tarifs comprennent l’entrée dans les espaces du musée de site ainsi que la visite guidée.

© Le Familistère de Guise