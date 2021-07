Visite à la ferme Terre et Lumière… à vélo ! Marsac-sur-l’Isle, 9 août 2021-9 août 2021, Marsac-sur-l'Isle.

Visite à la ferme Terre et Lumière… à vélo ! 2021-08-09 – 2021-08-09

Marsac-sur-l’Isle Dordogne Marsac-sur-l’Isle

Lundi 9 août

C’est le jour des courses ? Et si nous y allions à vélo ? Et si nous achetions directement chez un producteur local ? Partons à vélo le long de la voie verte vers la ferme Terre et Lumière ! Diana,Thomas et Nathalie nous reçoivent dans leurs champs où ils concilient production de qualité et préservation de la nature : « Avoir une grande diversité d’espèces animales est primordiale pour nous, afin de pouvoir vous proposer des légumes bons, beaux et sains. » Une dégustation vous permettra d’en juger par vous-même… avant de repartir à vélo vers notre point de départ.

Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés et sachant faire du vélo sur la route.

A PRÉVOIR Se vêtir d’une tenue tout terrain. Casque obligatoire pour les enfants.

TEMPS DE PARCOURS À VÉLO Environ 30 min A/R.

Lundi 9 août

C’est le jour des courses ? Et si nous y allions à vélo ? Et si nous achetions directement chez un producteur local ? Partons à vélo le long de la voie verte vers la ferme Terre et Lumière ! Diana,Thomas et Nathalie nous reçoivent dans leurs champs où ils concilient production de qualité et préservation de la nature : « Avoir une grande diversité d’espèces animales est primordiale pour nous, afin de pouvoir vous proposer des légumes bons, beaux et sains. » Une dégustation vous permettra d’en juger par vous-même… avant de repartir à vélo vers notre point de départ.

Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés et sachant faire du vélo sur la route.

A PRÉVOIR Se vêtir d’une tenue tout terrain. Casque obligatoire pour les enfants.

TEMPS DE PARCOURS À VÉLO Environ 30 min A/R.

+33 7 70 28 20 48

Lundi 9 août

C’est le jour des courses ? Et si nous y allions à vélo ? Et si nous achetions directement chez un producteur local ? Partons à vélo le long de la voie verte vers la ferme Terre et Lumière ! Diana,Thomas et Nathalie nous reçoivent dans leurs champs où ils concilient production de qualité et préservation de la nature : « Avoir une grande diversité d’espèces animales est primordiale pour nous, afin de pouvoir vous proposer des légumes bons, beaux et sains. » Une dégustation vous permettra d’en juger par vous-même… avant de repartir à vélo vers notre point de départ.

Tout public à partir de 6 ans, enfants accompagnés et sachant faire du vélo sur la route.

A PRÉVOIR Se vêtir d’une tenue tout terrain. Casque obligatoire pour les enfants.

TEMPS DE PARCOURS À VÉLO Environ 30 min A/R.

dernière mise à jour : 2021-06-15 par