[Visite à la ferme & repas bio]La Frèrme Petit-Caux, 25 septembre 2021, Petit-Caux.

[Visite à la ferme & repas bio]La Frèrme 2021-09-25 11:00:00 11:00:00 – 2021-09-25 21:00:00 21:00:00 La Frèrme 2 Rue du Bois Ricard (Auquemesnil)

Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux

Thibault et Mathieu vous invitent à découvrir leur maraîchage et leurs élevages dans leur ferme familiale en plein coeur de la campagne seino-marine.

Ils vous concoctent également un déjeuner bio et de saison, n’hésitez pas à réservez pour un beau moment de gourmandise et de partage !

+33 6 16 20 06 92

dernière mise à jour : 2021-09-16 par