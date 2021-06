Raucoules Raucoules Haute-Loire, Raucoules Visite à la ferme Raucoules Raucoules Catégories d’évènement: Haute-Loire

Raucoules

Visite à la ferme Raucoules, 28 octobre 2021-28 octobre 2021, Raucoules. Visite à la ferme 2021-10-28 15:30:00 15:30:00 – 2021-10-28 17:30:00 17:30:00 Salettes Ferme Petit Nice

Raucoules Haute-Loire Raucoules EUR 2 2 15h30 à 17h30 visite de la ferme du petit Nice.

Denise vous attend pour vous présenter et vous faire découvrir son exploitation : élevage de vaches limousines. +33 6 88 80 96 11 15h30 à 17h30 visite de la ferme du petit Nice.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Raucoules Autres Lieu Raucoules Adresse Salettes Ferme Petit Nice Ville Raucoules lieuville 45.20096#4.29162