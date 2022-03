Visite à la ferme pédagogique Océ’âne Lanvéoc Lanvéoc Catégories d’évènement: Finistère

Lanvéoc

Visite à la ferme pédagogique Océ’âne Lanvéoc, 4 mars 2022, Lanvéoc. Visite à la ferme pédagogique Océ’âne Lanvéoc

2022-03-04 – 2022-03-04

Lanvéoc Finistère Lanvéoc Venez découvrir ou faire découvrir à vos enfants les animaux de la ferme et leur petit univers ! Kérael, 29160 Lanvéoc Plus d’informations au : 06 32 24 86 19 https://www.oceane-crozon.net/index2.html Venez découvrir ou faire découvrir à vos enfants les animaux de la ferme et leur petit univers ! Kérael, 29160 Lanvéoc Plus d’informations au : 06 32 24 86 19 Lanvéoc

dernière mise à jour : 2022-02-23 par OT Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lanvéoc Autres Lieu Lanvéoc Adresse Ville Lanvéoc lieuville Lanvéoc Departement Finistère

Lanvéoc Lanvéoc Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanveoc/

Visite à la ferme pédagogique Océ’âne Lanvéoc 2022-03-04 was last modified: by Visite à la ferme pédagogique Océ’âne Lanvéoc Lanvéoc 4 mars 2022 finistère Lanvéoc

Lanvéoc Finistère