Visite à la ferme pédagogique Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Visite à la ferme pédagogique Brantôme en Périgord, 29 juillet 2022, Brantôme en Périgord. Visite à la ferme pédagogique

Domaine de La Roque Ferme pédagogique Brantôme en Périgord Dordogne Ferme pédagogique Domaine de La Roque

2022-07-29 09:30:00 – 2022-07-29 14:30:00

Ferme pédagogique Domaine de La Roque

Brantôme en Périgord

Dordogne Découvrez la ferme pédagogique de Brantôme et ses nombreux animaux. Départ du Ruban Vert de Brantôme à 9h30 et retour à 14h30. Prévoyez le pique-nique, nous mangerons tous ensemble sur place. Une participation de 6€ par personne est demandée. Découvrez la ferme pédagogique de Brantôme et ses nombreux animaux. Départ du Ruban Vert de Brantôme à 9h30 et retour à 14h30. Prévoyez le pique-nique, nous mangerons tous ensemble sur place. Une participation de 6€ par personne est demandée. Découvrez la ferme pédagogique de Brantôme et ses nombreux animaux. Départ du Ruban Vert de Brantôme à 9h30 et retour à 14h30. Prévoyez le pique-nique, nous mangerons tous ensemble sur place. Une participation de 6€ par personne est demandée. Ferme pédagogique Domaine de La Roque Brantôme en Périgord

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Brantôme en Périgord Adresse Brantôme en Périgord Dordogne Ferme pédagogique Domaine de La Roque Ville Brantôme en Périgord lieuville Ferme pédagogique Domaine de La Roque Brantôme en Périgord Departement Dordogne

Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brantome-en-perigord/

Visite à la ferme pédagogique Brantôme en Périgord 2022-07-29 was last modified: by Visite à la ferme pédagogique Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord 29 juillet 2022 Domaine de La Roque Ferme pédagogique Brantôme en Périgord Dordogne

Brantôme en Périgord Dordogne