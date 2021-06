Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais 35460, Les Portes du Coglais Visite à la Ferme des Copains de Jardins Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Catégories d’évènement: 35460

Les Portes du Coglais

Visite à la Ferme des Copains de Jardins Les Portes du Coglais, 19 juin 2021-19 juin 2021, Les Portes du Coglais. Visite à la Ferme des Copains de Jardins 2021-06-19 10:30:00 – 2021-07-19 12:00:00 Montours La Rouannerie

Les Portes du Coglais 35460 Les Portes du Coglais Jérôme et Pascale Galle vous ouvrent leurs portes pour vous présenter leur ferme.

Découvrez le matin la production maraichère biologique et le pain cuit au feu de bois.

Après cette découverte, vous pourrez pique-niquer au bar associatif Graines d’Oasis à Antrain où vous sera présenté le réseau Saveurs au Gallo.

Entrée libre. grainesdoasis@gmail.com +33 2 99 94 45 22 Jérôme et Pascale Galle vous ouvrent leurs portes pour vous présenter leur ferme.

Découvrez le matin la production maraichère biologique et le pain cuit au feu de bois.

Après cette découverte, vous pourrez pique-niquer au bar associatif Graines d’Oasis à Antrain où vous sera présenté le réseau Saveurs au Gallo.

Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: 35460, Les Portes du Coglais Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Portes du Coglais Adresse Montours La Rouannerie Ville Les Portes du Coglais lieuville 48.45422#-1.32208