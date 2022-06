Visite à la Ferme : Découvrir les Anes et la Savonnerie en Famille Rochefort-Samson Rochefort-Samson Catégories d’évènement: Drôme

Rochefort-Samson

Visite à la Ferme : Découvrir les Anes et la Savonnerie en Famille

Juli'Anesse
Route des Ravets
Rochefort-Samson
Drôme

2022-07-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-26 18:00:00 18:00:00

Route des Ravets Juli’Anesse

Rochefort-Samson

Drôme Rochefort-Samson Visite de la Ferme !

Vous pourrez voir des ânes et notamment caresser des ânons, puis découvrir la fabrication du savon à travers un petit film.

C’est une visite accompagnée afin de répondre à tous les curieux, petits & grands ! julianesse26@gmail.com +33 6 16 60 06 88 https://www.julianesse.com/ Route des Ravets Juli’Anesse Rochefort-Samson

