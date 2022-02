Visite à la ferme de Cor Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Avit-Sénieur

Visite à la ferme de Cor Saint-Avit-Sénieur, 5 juillet 2022, Saint-Avit-Sénieur. Visite à la ferme de Cor La ferme de Cor Cor Saint-Avit-Sénieur

2022-07-05 – 2022-07-05 La ferme de Cor Cor

Saint-Avit-Sénieur Dordogne Saint-Avit-Sénieur Patricia et Denis vous proposent une visite de la ferme de Cor. Venez découvrir Safran, truffière, jardin, fruits rouges ainsi que nos produits issus de notre production Bio. Visite gratuite. Patricia et Denis vous proposent une visite de la ferme de Cor. Venez découvrir Safran, truffière, jardin, fruits rouges ainsi que nos produits issus de notre production Bio. Visite gratuite. Patricia et Denis vous proposent une visite de la ferme de Cor. Venez découvrir Safran, truffière, jardin, fruits rouges ainsi que nos produits issus de notre production Bio. Visite gratuite. La ferme de Cor

La ferme de Cor Cor Saint-Avit-Sénieur

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Avit-Sénieur Autres Lieu Saint-Avit-Sénieur Adresse La ferme de Cor Cor Ville Saint-Avit-Sénieur lieuville La ferme de Cor Cor Saint-Avit-Sénieur Departement Dordogne

Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-avit-senieur/

Visite à la ferme de Cor Saint-Avit-Sénieur 2022-07-05 was last modified: by Visite à la ferme de Cor Saint-Avit-Sénieur Saint-Avit-Sénieur 5 juillet 2022 Dordogne Saint-Avit-Sénieur

Saint-Avit-Sénieur Dordogne