Chantrigné Mayenne Chantrigné Emeline et Stan vous reçoivent pour découvrir leur élevage de brebis, les enfants peuvent participer à la traite. Producteur bio, ils font exception dans le Nord-Mayenne car les élevages de brebis sont rares. Leurs brebis Lacaune permettent de collecter en moyenne 1 litre de lait par jour : c’est peu mais c’est un lait de très bonne qualité. Ils le transforment ensuite pour en faire de la tomme, du brebis doux, du fromage frais ou à tartiner, à l’ail et aux herbes, du beurre, de la brousse, des yaourts ou encore des crèmes dessert au chocolat.

Visite à la ferme, le vendredi de 16h à 19h au GAEC du Carré d'ouailles gaec.carredouailles@orange.fr

