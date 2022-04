VISITE À LA FERME “AUTOUR DU MÉTIER DE MARAÎCHÈRE BIO” Chauvé Chauvé Catégories d’évènement: 44320

Elle aime partager autour de son métier et savoir-faire lors des visites guidées "Autour du métier de maraîchère bio". Tous les mercredis en été : de 10h30 à 11h30

Tous les samedis de septembre à juin : de 14h30 à 15h30

Tous les samedis de septembre à juin : de 14h30 à 15h30 Installée à Chauvé depuis 2015, Maud travaille à la Ferme “Les Saveurs du Verger”, dans le respect du cahier des charges de l’Agriculture Biologique. +33 6 77 43 47 62 Elle aime partager autour de son métier et savoir-faire lors des visites guidées “Autour du métier de maraîchère bio”. Tous les mercredis en été : de 10h30 à 11h30

