Saint-Nazaire-le-Désert La ferme des Boures Drôme, Saint-Nazaire-le-Désert Visite à la ferme apicole La ferme des Boures Saint-Nazaire-le-Désert Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Nazaire-le-Désert

Visite à la ferme apicole La ferme des Boures, 18 juin 2021-18 juin 2021, Saint-Nazaire-le-Désert. Visite à la ferme apicole

La ferme des Boures, le vendredi 18 juin à 10:00

Parlons de la vie de l’abeille et des produits de la ruche !

Accès libre

Découvrez les abeilles et leur miel La ferme des Boures 1155 route de Saillans 26340 Saint-Nazaire-le-Désert Saint-Nazaire-le-Désert Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T10:00:00 2021-06-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Nazaire-le-Désert Étiquettes évènement : Autres Lieu La ferme des Boures Adresse 1155 route de Saillans 26340 Saint-Nazaire-le-Désert Ville Saint-Nazaire-le-Désert lieuville La ferme des Boures Saint-Nazaire-le-Désert