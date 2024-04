Visite « à la découverte d’une maison bulle » Fleurey-sur-Ouche, samedi 15 juin 2024.

Visite « à la découverte d’une maison bulle » Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Visite exceptionnelle d’une maison bulle.

« Construire en harmonie avec la nature” est le concept architectural développé dès les années 60.

Implantée dans un bourg ancien, cette habitation aux formes organiques est une manifestation tardive et partielle des recherches plastiques et techniques entamées dès les années 1960 par les concepteurs d’une architecture-sculpture proche de la nature et par des partisans de l’autoconstruction. Éprouvée par Pascal Haüsermann ou Antti Lovag (maison à Tourrettes-sur-Loup, 1968) dans leurs nombreux projets de maisons-bulles ou encore par le sculpteur Pierre Székely dans les chantiers qu’il mène avec l’architecte Henri Mouette (maison Verley à Sebourg, 1973), la technique du voile de béton projeté sur une armature métallique n’est utilisée ici qu’en couverture, les murs étant en parpaings. À Fleurey-sur-Ouche, les préoccupations environnementales sont révélées par l’implantation de la maison, par les rapports que le foyer entretient avec l’extérieur, et par une réflexion sur la gestion de l’eau et l’utilisation optimale de l’énergie solaire. Construit dans une ancienne carrière de pierre, l’édifice s’adapte au terrain et les pièces situées au nord (chambre et garage) sont enterrées dans la pente. Orientés au sud et largement ouverts, les trois volumes principaux (de plan circulaire) accueillent la cuisine-séjour et une chambre prolongées par des serres conçues comme des espaces de vie. En présence des propriétaires la visite proposera une présentation de ses espaces aussi inédits qu’atypiques.

Rendez-vous à 16h00 au parking de la Rue du Château.

Visite limitée à 20 personnes, réservation obligatoire.

Gratuit. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 16:30:00

fin : 2024-06-15 17:30:00

RDV au parking Rue du château

Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ouche-montagne.fr

L’événement Visite « à la découverte d’une maison bulle » Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Ouche et Montagne