Visite à la cathédrale St Jean Baptiste – JEMA 2021, 10 avril 2021-10 avril 2021, AlèsAlès.

Après 24 mois de travaux de restauration de ses décors, initialement réalisés et achevés en 1876 par le peintre lyonnais Antoine Sublet, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès a été réouverte au public le 7 mars 2020. Le 29 octobre, elle se voyait récompensée, au titre du patrimoine, par l’attribution du prix national du Geste d’Or qui honore l’agence d’architecture du patrimoine Fabrica Traceorum, et les entreprises participantes à ce grand chantier mené en synergie par l’État, Alès Agglomération, le département et la Région. Ce sont 14 entreprises différentes qui ont pris part à cette œuvre de remise en valeur d’un monument de l’histoire cévenole. Beaucoup d’entre elles sont spécialisées dans les Monuments historiques, avec des compétences diversifiées. Fresquistes, sculpteurs sur pierre, tailleurs de pierre, restaurateurs de peintures sur toile, maître ébéniste, doreurs… sont autant d’intervenants qui ont mis leur savoir-faire au service de décors altérés qu’ils avaient pour mission de raviver afin de leur redonner leur splendeur originelle. Infos Pratiques : -Samedi 10 Avril-Départs à 14h30 et 16h30-04 66 52 32 15-Gratuit

contact@cevennes-tourisme.fr +33 4 66 52 32 15

