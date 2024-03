VISITE À LA BOUGIE EXPOSITION ALAIN DESPRES Lodève, samedi 30 mars 2024.

VISITE À LA BOUGIE EXPOSITION ALAIN DESPRES Lodève Hérault

Rodin aimait ainsi à faire visiter son atelier à la lumière vacillante et sélective d’une seule bougie.

Nous tenterons à notre tour de nous passer quelques instants de l’invasion lumineuse pour découvrir, aussi bien dans les pierres que dans les toiles, quelques détails délaissés quand on regarde une oeuvre dans sa globalité.

Rodin aimait ainsi à faire visiter son atelier à la lumière vacillante et sélective d’une seule bougie. Louis JOUVET dans son Éloge de l’ombre mentionnait avec nostalgie le temps d’avant l’éclairage électrique, quand par la lumière vivante des quinquets la scène ne pouvait que rester dans une obscurité savamment aménagée Nous tenterons à notre tour de nous passer quelques instants de l’invasion lumineuse pour découvrir, aussi bien dans les pierres que dans les toiles, quelques détails délaissés quand on regarde une oeuvre dans sa globalité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 16:00:00

fin : 2024-03-30 17:30:00

8 Boulevard Gambetta

Lodève 34700 Hérault Occitanie

L’événement VISITE À LA BOUGIE EXPOSITION ALAIN DESPRES Lodève a été mis à jour le 2024-03-07 par OT LODEVOIS ET LARZAC