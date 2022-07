Visite à la bougie et pique-nique au coucher du soleil à Meslay Meslay Meslay Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Loir-et-Cher Meslay 11 EUR Visite à la bougie et pique-nique au coucher du soleil à Meslay. Venez découvrir le temps d’une soirée le château de Meslay comme vous ne l’avez jamais vu… le vendredi 22 juillet lors d’une visite à la bougie avec possibilité de faire un pique-nique au coucher du soleil sur la terrasse (Ouest) du Château. Au programme : visite guidée nocturne à la bougie du château (20h/20h30/21h/21h30/22h), pique nique sur la terrasse au coucher du soleil, visite libre des dépendances (pressoir, pigeonnier, sellerie, film « si le Château de Meslay m’était conté »). Découvrez le château de Meslay autrement ! accueil@chateaudemeslay.com +33 2 54 89 50 42 https://www.facebook.com/chateaudemeslay/ Visite à la bougie et pique-nique au coucher du soleil à Meslay. Venez découvrir le temps d’une soirée le château de Meslay comme vous ne l’avez jamais vu… le vendredi 22 juillet lors d’une visite à la bougie avec possibilité de faire un pique-nique au coucher du soleil sur la terrasse (Ouest) du Château. Au programme : visite guidée nocturne à la bougie du château (20h/20h30/21h/21h30/22h), pique nique sur la terrasse au coucher du soleil, visite libre des dépendances (pressoir, pigeonnier, sellerie, film « si le Château de Meslay m’était conté »). M. DeBoisfleury

