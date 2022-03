Visite à hauteur d’enfants Château de Rentilly – Musée Gatien-Bonnet Bussy-Saint-Martin Catégories d’évènement: Bussy-Saint-Martin

VISITE À HAUTEUR D’ENFANTS Par une médiatrice du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier Alors que des visites de l’exposition sont proposées principalement aux adultes, ce samedi, place aux enfants ! Guidés par une médiatrice, ils découvrent les Paysages rêvés, paysages réels, entendent des anecdotes sur les artistes et sur les tableaux, vont d’une œuvre à l’œuvre, regardent, comparent, se promènent comme dans une sorte de jeu de piste… ensemble, les petits visiteurs passent un moment ludique et artistique au cœur des couleurs du néo-impressionnisme. Durée : 45 min À partir de 6 ans

inscription conseillée

