Visite à deux voix : Perret la nuit… Le Havre, 11 juin 2022, Le Havre.

Visite à deux voix : Perret la nuit… Le Havre

2022-06-11 – 2022-06-11

Le Havre Seine-Maritime

Le Havre, patrimoine mondial – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

A la nuit tombante, la ville d’Auguste Perret dévoile un autre visage. En compagnie d’un guide et du comédien Jean-Pierre Guiner, profitez de cette ambiance particulière pour redécouvrir l’architecture de la Reconstruction et rencontrer les grandes figures du Havre d’après-guerre. Règlements, articles de presse, interviews et textes littéraires ponctuent la visite dans le centre reconstruit. Une évocation vivante et savoureuse des années 1950 au Havre !

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Le Havre, patrimoine mondial – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

A la nuit tombante, la ville d’Auguste Perret dévoile un autre visage. En compagnie d’un guide et du comédien Jean-Pierre Guiner, profitez de cette ambiance particulière pour…

Le Havre, patrimoine mondial – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

A la nuit tombante, la ville d’Auguste Perret dévoile un autre visage. En compagnie d’un guide et du comédien Jean-Pierre Guiner, profitez de cette ambiance particulière pour redécouvrir l’architecture de la Reconstruction et rencontrer les grandes figures du Havre d’après-guerre. Règlements, articles de presse, interviews et textes littéraires ponctuent la visite dans le centre reconstruit. Une évocation vivante et savoureuse des années 1950 au Havre !

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-05-11 par