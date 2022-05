Visite à deux voix Parc Leonardo da Vinci – Jardin de Léonard Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Visite à deux voix Parc Leonardo da Vinci – Jardin de Léonard, 4 juin 2022, Amboise. Visite à deux voix

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc Leonardo da Vinci – Jardin de Léonard Visite sans supplément tarifaire, comprise dans le billet d’entrée. Inscription sur place, auprès de la billetterie. Nombre de places limité.

Le chef jardinier David Nabon et la guide-conférencière Élise Petit, spécialiste des jardins, offrent une plongée dans l’univers végétal du parc. Découvrez son histoire et ses nouveaux aménagements. Parc Leonardo da Vinci – Jardin de Léonard 2, rue du Clos-Lucé 37400 Amboise Amboise Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:15:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:15:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:15:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Parc Leonardo da Vinci - Jardin de Léonard Adresse 2, rue du Clos-Lucé 37400 Amboise Ville Amboise lieuville Parc Leonardo da Vinci - Jardin de Léonard Amboise Departement Indre-et-Loire

Parc Leonardo da Vinci - Jardin de Léonard Amboise Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amboise/

Visite à deux voix Parc Leonardo da Vinci – Jardin de Léonard 2022-06-04 was last modified: by Visite à deux voix Parc Leonardo da Vinci – Jardin de Léonard Parc Leonardo da Vinci - Jardin de Léonard 4 juin 2022 Amboise Parc Leonardo da Vinci - Jardin de Léonard Amboise

Amboise Indre-et-Loire