Château de Champs-sur-Marne, le samedi 4 juin à 10:00

En compagnie de la **cheffe jardinière** et de la **responsable de la médiation**, abordez tous les aspects techniques et historiques de ce grand jardin de 85 hectares. Découvrez des **lieux exceptionnellement ouverts** pour l’occasion, des **arbres remarquables** et des **transformations historiques** qui vous étonneront. Posez toutes vos questions sur les fleurissements, la pyrale du buis, l’alimentation des bassins…. Bref tout ce qui fait vivre ce fabuleux jardin et interroge les curieux ! * **La promenade dure environ 2h, vous arpenterez le parc de bas en haut, aussi, munissez-vous d’un bon équipement en fonction de la météo.**

Gratuit, places limitées : réservation en ligne (billetterie à venir)

Suivez notre cheffe-jardinière dans une visite exceptionnelle qui va vous révéler les mystères naturels et les secrets de fonctionnement d'un jardin historique.

