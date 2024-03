Visite à deux voix : « Le jardin japonais » Jardin japonais de Compans-Cafarelli Toulouse, samedi 1 juin 2024.

Visite à deux voix : « Le jardin japonais » Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 14h30 Jardin japonais de Compans-Cafarelli Gratuit, sur inscription.

Profitez d’une visite à deux voix entre un guide et un jardinier de la Mairie de Toulouse pour découvrir les spécificités de ce jardin remarquable.

Jardin japonais de Compans-Cafarelli 22 boulevard de la Marquette, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie Aménagé en 1982 par le Service des jardins et espaces verts de la Ville de Toulouse sur l'emplacement des anciennes casernes Compans-Cafarelli, le jardin japonais, au cœur du jardin Compans-Cafarelli, est une vraie création paysagère conçue par la Ville.

Le jardin japonais n’occupe que 7000 m2 de la superficie totale de 10 ha de l’empreinte foncière du jardin de Compans-Cafarelli. Il est dû à la volonté de Pierre Baudis, alors maire et grand amateur de culture orientale. En 2016, le jardin a été rebaptisé du nom de son commanditaire. Il est composé de 3 types de jardins : jardin sec (kare-san-sui) , jardin de promenade (tsukiyama) et jardin de thé (Chinawa). On y rencontre également les cerisiers caractéristiques, les genévriers taillés en nuages, les « pas japonais », le mobilier (lanterne de pierre), le pont courbe et son reflet dans l’eau… Destiné à la contemplation, il met en scène les trois éléments symboliques du jardin japonais : l’eau, le végétal et le minéral. Le jardin japonais est librement inspiré du jardin de la villa impériale de Katsura à Kyoto dont il est la réplique au 1/10e. Ce beau jardin tire son origine de l’admiration de l’ancien maire de la Ville, Pierre Baudis, pour cette culture des jardins du soleil levant.

Ouvert toute l’année. boulevard Lascrosses

