Meuse

Parc du château de Marbeaumont – médiathèque Jean-Jeukens, le dimanche 5 juin à 15:00

Laissez-vous emmener à la découverte de l’histoire de ce parc, de la vision du monde qu’il proposait au début du XXème siècle, des essences et espèces végétales qui le peuplent. Cette visite à deux voix vous est proposée par une guide-conférencière de l’Office de tourisme Bar-le-Duc Sud Meuse et par le responsable des Espaces verts de la Ville de Bar-le-Duc. Une attention particulière sera portée aux réactions et aux comportements à adopter face au changement climatique, thème de cette édition. Visite sur inscription auprès de l’Office du Tourisme.

Tarifs : 5 € / 4 € (moins de 18 ans, retraités de plus de 60 ans, demandeurs d’emploi), gratuit pour les moins de 12 ans. Visite sur inscription auprès de l’OT.

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

