Visite « à deux voix » du château Chateau de Marbeaumont – Médiathèque Jean Jeukens, 18 septembre 2021, Bar-le-Duc.

Visite « à deux voix » du château

Chateau de Marbeaumont – Médiathèque Jean Jeukens, le samedi 18 septembre à 15:00

### Venez découvrir l’histoire, le style et les techniques de construction du château de Marbeaumont, et sa reconversion en médiathèque, avec une étudiante en arts et design et une guide-conférencière. Dans le cadre de son projet de fin d’année, une étudiante en arts et design s’est penchée sur les techniques de construction, les matériaux et les styles décoratifs mis en œuvre pour l’édification de cette riche demeure, destinée au banquier Paul Varin-Bernier entre 1903 et 1906. Cette visite en duo, avec une guide-conférencière qui abordera plus particulièrement les aspects historiques et artistiques, vous permettra également de saisir les enjeux et problématiques de reconversion d’un bâtiment devenu médiathèque depuis 1996.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Chateau de Marbeaumont – Médiathèque Jean Jeukens 74 rue de Saint-Mihiel, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse



