Visite à Beaune-la-Rolande sur les pas de Frédéric Bazille.

2022-10-01 09:30:00 – 2022-10-01 11:30:00

Une visite pour découvrir l'histoire du village de Beaune-la-Rolande et surtout le célèbre peintre impressionniste Frédéric Bazille. Une œuvre du peintre est visible dans l'église, il s'agit du mariage mystique de Sainte Catherine, il l'a peint en 1863 d'après l'œuvre de véronèse. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme du Grand Pithiverais.

