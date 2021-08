Chalon-sur-Saône Hôpital Saint-Laurent Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Visite à 2 voix : la préservation du patrimoine hospitalier de l’Ile Saint-Laurent dans le contexte d’un chantier de démolitions, 2018-2022 Hôpital Saint-Laurent Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Par Dominique De Carli, Directrice de l’Urbanisme de la Ville de Chalon et du Grand Chalon et Juliette Barbarin, Conservateur Délégué aux Antiquités et Objets d’Art, Chargée de mission patrimoine mobilier de la Ville de Chalon-sur Saône. La transformation du site de l’ancien hôpital sur l’île Saint-Laurent constitue un enjeu majeur qui passe, dans un premier temps, par la démolition de bâtiments élevés entre 1960-1980, sans intérêt architectural particulier, qui permettra d’élever de nouveaux bâtiments mais aussi de mieux valoriser les bâtiments anciens existants. Cette délicate étape comprend la préservation attentive des bâtiments protégés au titre des Monuments Historiques ainsi que des objets anciens, patrimoine du centre hospitalier conservé in-situ. Ensuite viendra la mise en oeuvre d’un projet urbain dont les contours se dessinent actuellement.

réservation obligatoire au 03 85 93 15 98 entre le 7 et le 17 septembre 2021 à 13h. Activité qui se déroulera dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

