Visite : 7 km à quai Le Havre, 3 août 2022, Le Havre.

Visite : 7 km à quai

Chaussée John Kennedy Le Havre Seine-Maritime

2022-08-03 14:30:00 – 2022-08-03

Le Havre

Seine-Maritime

La ville du Havre est soulignée par ses quais omniprésents et indissociables de son urbanisme. Prenez le temps au cours de cette balade sportive de découvrir leur histoire, leurs rôles et leur devenir. Comprenez comment la ville s’est construite autour, juxtaposant les formes de radoub et le complexe étudiant et, proposant des conteneurs réhabilités en guise d’habitation. Mais aussi, comment, à travers un bras de mer, les quais lient la ville, le port et ses industries ?

Éléments clé et essentiels d’une ville portuaire, avec cette balade pédestre de 2h30, vous ne verrez plus les quais de la même façon !

Au départ du LH Port Center, vous partirez vers l’avenue Lucien Corbeaux, vous longerez le quai et l’usine Gamesa Siemens. Puis, le long du quai de Saône, la cité A Docks, les jardins fluviaux et la tour des dockers vous seront présentés. Vous arpenterez, ensuite, le complexe étudiant et contournerez, pour finir, le bassin du Roy.

Le mercredi 3 août à 14h30 – A partir de 12 ans

Durée : 2h30

Tarif : 7€

Réservation obligatoire

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-06-15 par