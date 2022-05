Visite 2000 ans d’histoire

Visite 2000 ans d’histoire, 18 avril 2022, . Visite 2000 ans d’histoire

2022-04-18 – 2022-10-16 Visite 2000 ans d’histoire

Découvrez les caractéristiques d’une fortification bastionnée, l’œuvre et la carrière de Vauban, ainsi que les différents rôles de la Citadelle de sa construction à son inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Lundi 18 avril 2022

le 16 octobre 2022

Monument Vauban Réservation de billets le jour même

Présentation : Horaires : 15h30 – 16h30 Durée : Environ 1h Lieu : Front royal Public concerné : adolescents / adulte Tarifs : 3€ Adultes | 2€ 8-17 ans Informations complémentaires :

en extérieur

debout Visite 2000 ans d’histoire

