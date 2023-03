Visite 123 Nature : Usine d’incinération UIOM Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs EUR Comment s’organise le tri et la collecte des déchets sur notre territoire – quels changements avec l’arrivée du bac jaune et de la redevance incitative ?

Vous découvrirez en particulier le fonctionnement de l’usine d’incinération des ordures ménagères de Montbéliard. Intervenant : Société VALINEA et PMA

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme)

Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d’un parent).

Durée : 1 h 30 UIOM Rue du Champ du Cerf Montbéliard

