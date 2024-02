Visite 123 Nature Rucher école Rucher école de Mathay Mathay, dimanche 26 mai 2024.

Visite 123 Nature Rucher école Rucher école de Mathay Mathay Doubs

Présentation du site, des travaux apicoles et de la vie des abeilles. Inspection d’une ruche (selon conditions météo) et reconnaissance des cellules de miel, pollen, larves et couvain.

Intervenant UAPM

Tenue adéquate exigée vêtements couvrants et casquette à visière.

RENDEZ-VOUS de 15 h à 17 h au rucher école de Mathay (route du hameau de Lucelans en face du centre hippique l’éperon ) entre Voujeaucourt et Mathay (D438) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26 17:00:00

Rucher école de Mathay Hameau de Lucelans

Mathay 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

L’événement Visite 123 Nature Rucher école Mathay a été mis à jour le 2024-02-01 par COORDINATION DOUBS