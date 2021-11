Colombier-Fontaine Colombier-Fontaine Colombier-Fontaine, Doubs Visite 123 nature : La reproduction de la truite de nos rivières Colombier-Fontaine Colombier-Fontaine Catégories d’évènement: Colombier-Fontaine

Visite 123 nature : La reproduction de la truite de nos rivières Colombier-Fontaine, 18 décembre 2021, Colombier-Fontaine. Visite 123 nature : La reproduction de la truite de nos rivières rue de la Bascule Parking le long du ruisseau Colombier-Fontaine

2021-12-18 14:00:00 – 2021-12-18 15:30:00 rue de la Bascule Parking le long du ruisseau

Colombier-Fontaine Doubs Colombier-Fontaine Chaque année de novembre à janvier, l’activité de la truite bat son plein. Les

eaux sont fraiches et abondantes, c’est le moment de se reproduire ! Venez observer ce spectacle sur le ruisseau du Bié et tout apprendre sur la truite ! Intervenant : PMA

Inscription obligatoire

Enfant à partir de 8 ans (accompagnés d’un parent).

Annulation en cas de pluies importantes les jours précédents.

