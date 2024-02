Visite 123 Nature Frip’vie Frip’vie Ateliers de Grand-Charmont Grand-Charmont, mercredi 18 septembre 2024.

Venez visiter les ateliers et la boutique pédagogique de Frip’Vie, créés dans le but de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes autour du traitement du textile de seconde main.

Intervenant Frip’Vie, Sabah Mahiddine

Gratuit

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme).

Durée 2 h EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-18 14:00:00

fin : 2024-09-18 16:00:00

Frip’vie Ateliers de Grand-Charmont 23 Rue de Gascogne

Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

