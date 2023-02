Visite 123 Nature : Atelier et magasin d’ENVIe Franche-Comté Rue de la Novie Prolongée Valentigney Valentigney Catégories d’Évènement: Doubs

2023-04-06 17:00:00 – 2023-04-06 18:30:00

Doubs Valentigney EUR Consommer mieux c’est possible ! ENVIe collecte, rénove et revend des gros et petits équipements électroménagers… Il propose un service de réparation/ dépannage et privilégie la réutilisation de pièces détachées d’occasion. Il accompagne et forme des salariés en rupture avec le monde du travail, visant le retour à l’emploi durable. Intervenant : ENVIe Franche-Comté, Myriam Bretey

Gratuit

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).

