Visite 123 nature : Atelier et magasin d'ENVIe autonomie 5 Avenue de l'Europe ENVIe autonomie Arbouans Doubs

2023-03-13 – 2023-03-13

ENVIe autonomie 5 Avenue de l'Europe Arbouans

Arbouans

Doubs Arbouans EUR L’économie circulaire dans le monde du médical, c’est possible ! ENVIe Autonomie collecte, remet en état et

propose à la vente du matériel médical à prix solidaire garanti 2 ans. Venez découvrir leur atelier et leur magasin lors de cette visite qui se terminera par un goûter. Intervenant : ENVIe Autonomie

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60

Durée : 1 h 30

Gratuit ENVIe autonomie 5 Avenue de l’Europe Arbouans

