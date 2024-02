Visite 123 nature Atelier et magasin d’ENVIe autonomie ENVIe autonomie Arbouans, lundi 18 mars 2024.

L’économie circulaire dans le monde du médical, c’est possible ! ENVIe Autonomie collecte, rénove, répare et revend du matériel médical. Venez découvrir leur atelier et leur magasin lors de cette visite.

Intervenant ENVIe Franche-Comté, Isabelle Tunis

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (Office de Tourisme).

RENDEZ-VOUS de 16 h à 17 h 30 à ENVIe Autonomie, 5 avenue de l’Europe à Arbouans EUR.

ENVIe autonomie 5 Avenue de l’Europe

Arbouans 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté damassine@agglo-montbeliard.fr

