Centre Occitan Rochegude, le samedi 4 septembre à 16:00

Si vous avez manqué les activités d’été autour du colonel Teyssier, nous vous proposons une séance de rattrapage pour connaître tout (ou presque) du célébre défenseur de la Citadelle de Bitche le **samedi 4 septembre à 16h** au Centre Occitan Rochegude. Cette visite sera commentée par E. Barthe, président du CCOA, et JC Planés, du militarial de Boissozon, qui a aimablement prêté des objets ayant appartenu au colonel. Képi, sabre, baïonnette, photos de famille et divers documents agrémentent désormais l’exposition du CCOA «Teyssier, lo Coronèl erudit occitan». Le Colonel Teyssièr a fêté ses 200 ans ce 25 août 2021 et c’est à cette occasion que trois associations, le CCOA, l’Association Colonel Teyssier et la SSABLT avec l’aide et le soutien de la Mairie d’Albi, ont inauguré une plaque commémorative sur la façade de la maison où il vécu avec sa famille, au 76 de l’avenue du Colonel Teyssier. Pour prolonger cette commémoration, nous vous attendons au COR jusqu’au 9 septembre pour (re)découvrir cette exposition, et, pourquoi pas, plonger, en français ou en occitan, dans les contes du colonel albigeois. Centre Occitan Rochegude – 28 rue Rochegude – 15h/18h du lundi au vendredi

Gratuit

81000 Albi



