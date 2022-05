Visit and Run Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Visit and Run Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône, 2 juillet 2022, Chalon-sur-Saône. Visit and Run Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône

2022-07-02 – 2022-08-31

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Vous voulez découvrir la ville de Chalon/Saône tout en faisant du sport ? -Un itinéraire de 5km environ, sillonnant les plus beaux lieux de la ville -Un rythme permettant de courir tout en parlant, la découverte avant tout !!! heloise.desserle@outlook.fr Vous voulez découvrir la ville de Chalon/Saône tout en faisant du sport ? -Un itinéraire de 5km environ, sillonnant les plus beaux lieux de la ville -Un rythme permettant de courir tout en parlant, la découverte avant tout !!! Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Ville Chalon-sur-Saône lieuville Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Visit and Run Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 2022-07-02 was last modified: by Visit and Run Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 2 juillet 2022 Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire