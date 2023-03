VISIONS OF ATLANTIS L’USINE A MUSIQUE, 8 avril 2023, TOULOUSE.

VISIONS OF ATLANTIS L’USINE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 19:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

L’Usine à Musique (3-1114121) présente ce concert VISIONS OF ATLANTIS : Le groupe de Metal Symphonique VISIONS OF ATLANTIS a sorti en mai 2022 chez Napalm Records son huitième album intitulé « Pirates ». Le quintet international délivre ainsi son oeuvre la plus confiante et la plus honnête à ce jour, prouvant qu’il a définitivement cessé d’errer pour enfin libérer son côté rebelle, accompagné d’un esprit libre aussi indompté que les sept mers. VISIONS OF ATLANTIS parvient à créer un incroyable univers symphonique digne d’une épopée et empli de riffs intenses, avec pour couronner le tout l’impressionnante symbiose vocale offerte par Clémentine Delauney et Michele Guaitoli. Après avoir navigué jusqu’aux Etats-Unis pour sa première tournée en tête d’affiche, VISIONS OF ATLANTIS revient en Europe ce Printemps pour vous faire goûter le goût salé de la mer et embrasser la nature sauvage que seuls les vrais pirates connaissent !heure de début : 20:00heure de fin : 01:00A partir de 18 ansparking 400 places / acces PMR / Urban Village – Rue Louis Bonin – 31200 Toulouse Sortie 1 Sept deniers Visions of Atlantis

