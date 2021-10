“Visions musicales film festival” – Du 7 au 17 octobre Utopia Tournefeuille, 7 octobre 2021, Tournefeuille.

du jeudi 7 octobre au dimanche 17 octobre à Utopia Tournefeuille

L’association Visions Musicales et le cinéma Utopia de Tournefeuille accueillent la 1ère édition du « VISIONS MUSICALES FILM FESTIVAL » en région Occitanie ! Objectif : promouvoir un genre de plus en plus présent dans l’industrie cinématographique : le documentaire musical. À l’affiche de ce premier volet, une sélection de films venus des 4 coins du globe. Des films consacrés à des artistes et des genres musicaux les plus variés. En prolongement des projections, l’association propose : concerts, vidéo-mapping, DJ Sets et émission radio en direct du cinéma ! Et pour compléter cette ambiance conviviale, tout au long du festival, vous pourrez retrouver sur place : un disquaire, une buvette, ainsi que l’incontournable restaurant Pace Salute. **Tarif unique : 7€**

Cinema Utopia de Tournefeuille – Festival International de documentaires musicaux

Utopia Tournefeuille Impasse du Château, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne



