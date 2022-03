Visions et expérimentations urbaines de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Visions et expérimentations urbaines de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, 30 mars 2022, Montigny-le-Bretonneux. Visions et expérimentations urbaines de Saint-Quentin-en-Yvelines

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mercredi 30 mars à 17:00

Visite commentée en bus à travers le territoire, autour de trois exemples représentatifs des grandes expériences de planifications urbaines de Saint-Quentin-en-Yvelines : le quartier fondateur des Sept-Mares à Elancourt où domine la recherche de convivialité, le quartier Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux en tant qu’hyper-centre de la ville nouvelle intégrant un centre commercial urbain, et le quartier de Villaroy à Guyancourt, structuré par l’implantation du Technocentre comme horizon de la modernité. Mercredi 30 mars à 17h Durée: 2h00 – Places limitées : réservation conseillée RDV : devant le centre commercial Sqy Ouest, 1 avenue des Sources de la Bièvre, Montigny-le-Bretonneux. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Nocturnes de l’histoire Visite guidée en bus Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T17:00:00 2022-03-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

Visions et expérimentations urbaines de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-03-30 was last modified: by Visions et expérimentations urbaines de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines 30 mars 2022 Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines