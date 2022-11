VISIONS DU FUTUR

2022-12-15 20:00:00 – 2022-12-15 22:00:00 5 EUR 5 65 Novembre 1909 : Sergueï Rachmaninov crée à New York son Concerto n° 3 pour piano. Juin 1910 : fasciné, le public parisien découvre le génie d’Igor Stravinski grâce à L’Oiseau de feu. Quelques mois à peine séparent ces deux chefs-d’oeuvre du XXe siècle.

Le chef Dima Slobodeniouk et le virtuose Lukas Geniušas donnent la mesure de ces deux monuments. Orchestre National Capitole Toulouse

Adès, Rachmaninov et Stravinski pour un grand concert symphonique sous la direction de Dima Slobodeniouk.

