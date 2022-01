VISIONS DE L’ILE MAURICE Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

VISIONS DE L’ILE MAURICE Cinéma Le Dunois Beaugency, 17 mars 2022, Beaugency. VISIONS DE L’ILE MAURICE

Cinéma Le Dunois Beaugency, le jeudi 17 mars à 20:30

Une soirée pour découvrir les écrits du puissant poète et novelliste mauricien Vinod Rughoonundun, en écho au Printemps des Poètes et au thème du Salon du livre Jeunesse de Val de Lire, « Allons voir ailleurs si nous y sommes ». Vinod Rughoonundun naît en 1955 dans le village de Ripailles à l’Île Maurice et est attiré très jeune par l’écriture. Au programme : – Lecture de la nouvelle Daïnes par la fille de l’auteur Anooradha Rughoonundun – Projection du court-métrage Daïnes de Gopalen Chellapermal, adaptation de la nouvelle – Discussion en présence de la femme de l’auteur, Laurence Boyer – Lecture de textes poétiques de Vinod Rughoonundun

8€ ou 12€

VISIONS DE L’ILE MAURICE Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/