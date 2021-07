La Turballe La Turballe La Turballe, Loire-Atlantique VISIONS COLORÉES La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

VISIONS COLORÉES La Turballe, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, La Turballe. VISIONS COLORÉES 2021-07-06 – 2021-07-31 Place du Marché Bibliothèque Anita Conti

La Turballe Loire-Atlantique Exposition de Mélanie Hudhomme-Boussard, artiste peintre batzienne. « Ce qui motive ma peinture, c’est le plaisir d’être à l’extérieur, de découvrir de nouveaux horizons. »

Entrée libre. Exposition de Mélanie Hudhomme-Boussard, artiste peintre batzienne. « Ce qui motive ma peinture, c’est le plaisir d’être à l’extérieur, de découvrir de nouveaux horizons. »

Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu La Turballe Adresse Place du Marché Bibliothèque Anita Conti Ville La Turballe lieuville 47.34963#-2.51254