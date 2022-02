Vision de l’île Maurice Cinéma le Dunois,Beaugency, 17 mars 2022, Beaugency.

FILM ET LECTURES **VISIONS DE L’ILE MAURICE** —————————- ### _Autour de l’œuvre du poète mauricien Vinod Rughoonundun_ Jeudi 17 mars 2022 – 20h30 Cinéma Le Dunois – Beaugency Une soirée pour découvrir les écrits du puissant poète et novelliste mauricien Vinod Rughoonundun, en écho au Printemps des Poètes et au thème du Salon du livre Jeunesse de Val de Lire, « Allons voir ailleurs si nous y sommes ». Vinod Rughoonundun naît en 1955 dans le village de Ripailles à l’Île Maurice. Attiré très jeune par l’écriture, il est aspiré par une quête où le mot se révèle parole dans sa puissance poétique. En 2004, il publit Daïnes et autres chroniques de la mort. Dans ce recueil de nouvelles, l’auteur met en exergue la richesse de l’imaginaire mauricien et les liens que l’on tisse consciemment ou non avec l’inéluctable. Il vivait à Paris depuis 1994 où il s’éteint en 2015. Brigitte Masson dit de lui : « Ce qui m’a touchée c’est la beauté de sa poésie, et la force qui se dégage de son travail sur les mots pour exprimer l’attachement fœtal à son île, l’enfermement de l’insularité, mais aussi son rapport poétique au cosmos et sa quête d’absolu. Le poète nous emmène dans le ressac de son âme, entre beauté, solitude et déchirement. » Au programme : – Lecture de la nouvelle Daïnes par la fille de l’auteur Anooradha Rughoonundun – Projection du court-métrage Daïnes de Gopalen Chellapermal, adaptation de la nouvelle – Discussion en présence de la femme de l’auteur, Laurence Boyer – Lecture de textes poétiques de Vinod Rughoonundun

8€ adhérants 12€ non adhérants

