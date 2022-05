Vision + carte blanche # 4, 12 mai 2022, .

Vision + carte blanche # 4

2022-05-12 – 2022-05-12

Vision est une performance-documentaire qui porte sur le dialogue entre danse et images photographiques.

“Je cherche un rapport écologique au spectacle vivant, qui ne produise pas encore et encore, mais tisse du lien avec l’existant.”

Caroline Boillet

Avec :

Caroline Boillet – Performeuse et documentariste queer

Pom Bouvier B.– Artiste sonore

Mathilde Monfreux – Chorégraphe, danseuse, performeuse et pédagogue

Yasmine Youcef – Danseuse

Carte Blanche #4 de ENSA Bourges

La carte blanche #4 de l’atelier « Art Scène Média » de l’ENSA Bourges vous propose ce jeudi 12 Mai 2022, une restitution des performances des étudiant.e.s.

Des mots, du texte, des paroles, du son, des pellicules, des ballons, des objets vous attendent…une douzaine de performances au programme !

Laboratoire des sens autour de la création “Vision” de Caroline Boillet

Rencontre et immersion autour de la création Vision de Caroline Boillet avec Anna Zachmann (Médiatrice), Emilie Pouzet (Programmatrice) et l’équipe artistique.

Vision est une performance-documentaire qui porte sur le dialogue entre danse et images photographiques.

“Je cherche un rapport écologique au spectacle vivant, qui ne produise pas encore et encore, mais tisse du lien avec l’existant.”

Caroline Boillet

Avec :

Caroline Boillet – Performeuse et documentariste queer

Pom Bouvier B.– Artiste sonore

Mathilde Monfreux – Chorégraphe, danseuse, performeuse et pédagogue

Yasmine Youcef – Danseuse

Carte Blanche #4 de ENSA Bourges

La carte blanche #4 de l’atelier « Art Scène Média » de l’ENSA Bourges vous propose ce jeudi 12 Mai 2022, une restitution des performances des étudiant.e.s.

Des mots, du texte, des paroles, du son, des pellicules, des ballons, des objets vous attendent…une douzaine de performances au programme !

Antrepeaux

dernière mise à jour : 2022-04-16 par