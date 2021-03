Le Mans Le Mans Le Mans Visioconférence « Vitraux de la cathédrale du Mans et couleurs », Stéphane Arrondeau, Maître verrier et docteur en histoire Le Mans Le Mans Catégorie d’évènement: Le Mans

Le Mans, le samedi 10 avril à 14:30

Les pierres précieuses de la Jérusalem céleste sont les vitraux de nos cathédrales. L’éclat, le scintillement des couleurs… Mais leur symbolique aussi ! Pourquoi la croix du Christ est-elle verte ? Pourquoi le jaune a-t-il une connotation péjorative ? Pourquoi le blanc symbolise-t-il la pureté ? Le bleu la sérénité ? Le rouge l’Alliance et le sacrifice du Christ ? L’étude de la couleur dans le vitrail doit être réalisée à partir de sa propre nature. En effet, dans ce cas précis, la couleur est à la fois une matière, une symbolique, une fonction. L’analyse des vitraux de la cathédrale Saint-Julien du Mans, du XIIe siècle jusqu’au XXe siècle, permet de suivre ces problématiques essentielles pour qui veut approcher les secrets d’une cathédrale !

Gratuit, inscription obligatoire

Visioconférence SAMEDI 10 AVRIL 2021 à 14h30. Participez à la conférence en ligne sur les vitraux de la cathédrale du Mans à travers les couleurs et leurs fonctions.

2021-04-10T14:30:00 2021-04-10T15:30:00

