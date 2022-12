RDV enseignants « Cap sur l’océan Indien » Visioconférence Villefranche-sur-Mer Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Renforcez votre culture scientifique et découvrez des activités pédagogiques sur l’Océan ! Visioconférence Villefranche-sur-Mer Villefranche-sur-Mer 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.monacoexplorations.org/decouvrir-la-mission/ »}, {« link »: « https://erc-refine.eu/outreach.php#resources »}, {« link »: « https://t.co/Zi3QtAIwPh »}, {« link »: « https://twitter.com/AdoptaFloat »}, {« link »: « http://adoptafloat.com »}] Montez à bord du navire océanographie sud-africain S.A. Aghulas II (Explorations de Monaco) en direction de l’Océan Indien, et découvrez le quotidien des scientifiques partis en mission pour étudier un mécanisme fondamental dans la régulation du climat mondial : la pompe à carbone. Découvez le programme complet 2022 -2023 des RDV enseignants adopt a float Cet atelier est proposé par le programme de médiation scientifique adopt a float.

L’Océan, du fait de son importance cruciale à la vie sur Terre et dans notre quotidien, est au cœur des enjeux environnementaux de cette décennie.

Dans ce contexte, des chercheurs et médiateurs scientifiques présentent au corps enseignant leurs recherches actuelles et ressources pédagogiques en lien avec l’Océan. De quoi renforcer sa culture scientifique et inspirer des activités en classe ! Rendez-vous ouverts à tous les enseignants (primaire et secondaire) inscrits ou non au programme adopt a float. Pour en savoir plus sur le programme adopt a float :

